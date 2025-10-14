Porriño organiza una excursión a Ourense
Porriño organiza una excursión gratuita para mayores de 55 años el próximo lunes, 20 de octubre. El viaje tendrá varias paradas: O Carballiño, Ourense ciudad y un paseo en barco por los Cañones del Sil. El plazo de inscripción abre mañana, miércoles, en el Registro del Concello, por orden de llegada hasta completar las 50 plazas disponibles.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove