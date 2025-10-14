Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño organiza una excursión a Ourense

Porriño organiza una excursión gratuita para mayores de 55 años el próximo lunes, 20 de octubre. El viaje tendrá varias paradas: O Carballiño, Ourense ciudad y un paseo en barco por los Cañones del Sil. El plazo de inscripción abre mañana, miércoles, en el Registro del Concello, por orden de llegada hasta completar las 50 plazas disponibles.

