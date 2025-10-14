Ponteareas completa el desbroce de sus 23 parroquias
Actuó en más de 600 km de tramos de carretera y ahora comenzará una segunda ronda de limpieza
El concejal de Desbroces y Jardines de Ponteareas, Domingo Freitas, ha hecho balance de las intervenciones realizadas a lo largo de los últimos meses y calcula en más de 600 kilómetros los tramos de carretera desbrozadas en la villa del Tea. El equipo de trabajo, formado por un capataz, un tractorista y diez peones, actuaron en las 23 parroquias del municipio y en el centro urbano.
Freitas explica que en los meses de verano se le dio prioridad a la limpieza de los «torreiros» de fiestas con el talado de los árboles que dificultaban las actuaciones de las orquestas; mientras que el resto del año se limpian carreteras, caminos y terrenos municipales, se desbrozan cunetas y se retiran árboles que entorpecen el tráfico.
En el centro urbano se procedió a la renovación total de la masa verde y especies en las rotondas, así como al mantenimiento y cuidado de jardines, parques municipales y aparcamientos de uso público.
El concejal responsable del área adelanta que comenzarán ahora la segunda ronda de limpiezas y solicita colaboración de todos los ciudadanos para mantener sus propiedades limpias y mejorar así la convivencia y también la seguridad en los días de mucho calor.
