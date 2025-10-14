Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Organizan una muestra filatélica en A Guarda

La sociedad filatélica y numismática de A Guarda organiza una exposición para conmemorar el 150 aniversario del histórico Colegio Apóstol Santiago ubicado en Camposancos. La muestra se inaugurará el 31 de octubre en el salón de la comunidad de montes de la parroquia y estará abierta hasta el 5 de noviembre.

