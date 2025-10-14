Obradoiro de iniciación al patchwork en Arbo
La Diputación de Pontevedra inicia dos actividades formativas para colectivos sociales en Arbo y Salvaterra de Miño. En el caso de Arbo, empieza un obradoiro de iniciación al patchwork para 21 mujeres, y en Salvaterra dará comienzo un curso de pantas medicinales para usuarias de la Asociación Mulleres Rurais Tempo Gañado.
