Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obradoiro de iniciación al patchwork en Arbo

La Diputación de Pontevedra inicia dos actividades formativas para colectivos sociales en Arbo y Salvaterra de Miño. En el caso de Arbo, empieza un obradoiro de iniciación al patchwork para 21 mujeres, y en Salvaterra dará comienzo un curso de pantas medicinales para usuarias de la Asociación Mulleres Rurais Tempo Gañado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents