Obradoiro de iniciación al patchwork en Arbo

La Diputación de Pontevedra inicia dos actividades formativas para colectivos sociales en Arbo y Salvaterra de Miño. En el caso de Arbo, empieza un obradoiro de iniciación al patchwork para 21 mujeres, y en Salvaterra dará comienzo un curso de pantas medicinales para usuarias de la Asociación Mulleres Rurais Tempo Gañado.