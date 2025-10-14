Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inspección de vehículos agrícolas en Salceda

La unidad móvil de inspección técnica de vehículos agrícolas estará desde el 4 hasta el 11 de noviembre en el campo el fútbol de Penedo Redondo, en la parroquia salcedense de Parderrubias. Las personas interesadas ya pueden pedir cita a través de www.sycitv.com.

