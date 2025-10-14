La Fiesta del Codillo de Mos nombra pregonera a Marta Larralde

Mos prepara una edición muy especial para celebrar las bodas de plata de su Fiesta del Codillo, que organiza el Círculo Cultural y Deportivo Santa Eulalia y que tendrá lugar el próximo fin de semana con el pregón de la actriz Marta Larralde. Se trata de una de las citas más consolidadas del calendario gastronómico de Mos, en la que se estima que se repartirán unas 3.000 raciones de este plato a un precio de 15 euros.

La fiesta se desarrollará los días 18 y 19 de octubre con un amplio programa que mezcla gastronomía, música tradicional, artesanía y convivencias. Así, el sábado ya comenzará la fiesta con la celebración de un magosto popular, el vigésimo Concurso Serra de Troncos y la actuación del grupo folk mosense A Vacaloura Vermella, que presentará su nuevo disco.

El domingo será el día grande, con la degustación de codillo y el pregón de la actriz viguesa Marta Larralde, una de las protagonistas de la película «Rondallas», recientemente presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En dicho festival, una representación de la Rondalla de Santa Eulalia formó parte de la delegación que acompañó el estreno del filme, en reconocimiento a su participación en el rodaje de la película.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, hizo hincapié en «la importancia de esta coincidencia: una fiesta que celebra 25 años de historia y una rondalla que lleva el nombre de Mos hasta el Festival de San Sebastián». Además, recalcó que «la participación de Marta Larralde es un lujo y un símbolo de conexión entre la cultura popular y el talento artístico gallego».