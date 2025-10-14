Alfacuca Picnic reunió a 2.000 personas en Mos

El festival Alfacuca Picnic, celebrado este fin de semana en Mos, reunió a más de 2.000 personas en una jornada de convivencia pensada para todas las edades. Gracias la alta participación, el Concello confirma su intención de dar continuidad a dicho formato.

Durante el día se desarrollaron propuestas muy diversas, como andainas, rutas interpretativas, obradoiros sobre el ciclo del pan y de la leche, y también cuentacuentos en inglés. Actividades todas ellas que despertaron el interés de los más pequeños, que descubrieron y revivieron la vida en el rural de antaño de una manera lúdica y participativa.

La programación se completó con actuaciones musicales a cargo de Xeración M, Paco Nogueiras y Xógara, además de un espectáculo de magia de la mano del Mago Marco y de otros espacios de encuentro abiertos a la participación ciudadana.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó la «magnífica respuesta de los vecinos y el espíritu de comunidad que se vivió durante todo el día».