Cuentacuentos para bebés en Tui

La biblioteca municipal de Tui organiza hoy, a las 17.30 horas, una sesión de cuentacuentos específica para bebés titulada Estás como unha cabra, a cargo de Noelia Porto y la compañía Lala Teatro.

