Condenado a casi cuatro años de cárcel el joven que apuñaló a otro en el Entroido de verano de Redondela

Un joven de tan sólo 20 años aceptó esta mañana una pena de 3 años y 9 meses de cárcel por golpear y apuñalar a otro veinteañero en las fiestas del Entroido de verano de Redondela del año pasado. Tras llegar a un acuerdo de conformidad entre defensa y acusaciones, la Fiscalía rebajó la pena inicial de 8 años de cárcel al aplicarle dos atenuantes, la de reparación del año al haber consignado ya el condenado 2.500 euros y la de confesión por haber entregado a la Policía el cuchillo que empleó en el ataque.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía que ha sido reconocido por el joven, los hechos ocurrieron de madrugada cuando el procesado se dirigió, en compañía de unos amigos, al Paseo da Xunqueira de Redondela. Allí se encontró con la víctima, que también estaba con un grupo de personas.

Con ánimo de acabar con su vida, «se abalanzó» sobre él y lo golpeó en la cara y en el cuerpo. Además, le asestó varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de 11 centímetros de hoja. Como consecuencia, la víctima resultó con heridas graves y tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital.