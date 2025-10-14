Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto aniversario de la coral de Budiño

La Coral San Blas de Budiño celebra el sábado, 18 de octubre, un concierto con motivo de su vigésimo primer aniversario. Será a las 19.30 horas en la iglesia Santa María de Porriño y contará con dos corales invitadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents