Concierto aniversario de la coral de Budiño
La Coral San Blas de Budiño celebra el sábado, 18 de octubre, un concierto con motivo de su vigésimo primer aniversario. Será a las 19.30 horas en la iglesia Santa María de Porriño y contará con dos corales invitadas.
