Bas denuncia que Redondela perdió 2,8 millones de fondos europeos

El grupo municipal del PP de Redondela denuncia la «nefasta xestión» de los fondos europeos por parte del gobierno local de Digna Rivas tras la resolución del Plan de Estratexias de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL), con la concesión de 4,9 millones al Concello.

En este sentido, el portavoz popular, Javier Bas, asegura que el gobierno bipartito (PSOE-AER) «xa perdeu 2,8 millóns de euros nas dúas últimas convocatorias». Además, no descarta que la cuantía desperdiciada sea superior ya que dudan da súa capacidade para executar o 100% da achega, tal e como sucedeu na edición precedente».

El edil popular muestra su apoyo a que el Concello concurra a esta orden de subvenciones y también valora positivamente que reciba las ayudas para actuaciones que son imprescindibles para Redondela, pero califica de «inadmisible a pouca ambición e a pouca altura de miras do executivo socialista na presentación de proxectos, xa queoutros concello espremeron ao máximo a convocatoria e obtiveron a contía máxima, cifrada en algo máis de 6,5 millóns de euros».

Asimismo recuerda que cuando él gobernó obtuvo el máximo de la convocatoria, casi 5 millones de euros, aunque la ejecución de los proyectos le correspondió a Rivas tras el cambio de corporación «e só se realizou o 76% do proxectado, polo que se perderon outros 1,2 millóns de euros».