La Asociación Lenda Saúde Mental convoca un concurso de relato corto

R. V.

La Asociación Lenda Saúde Mental, en colaboración con el comercio local La Revancha, convoca el I Concurso de Relato Curto e Poesía Xuvenil con motivo del Día Mundial da Saúde Mental.

Se dirige al alumnado de secundaria del Concello de Redondela, que puede participar con relatos cortos o poesías inéditas en gallego, de hasta 300 palabras, centradas en temas relativos al bienestar mental. El plazo remata el 30 de noviembre en lendaconcursoliterario@gmail.com.

