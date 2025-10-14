As Neves celebra una carrera contra el cáncer
As Neves celebra el próximo domingo, 19 de octubre, su tercera carrera solidaria contra el cáncer de mama. Las inscripciones se pueden hacer el mismo día de la carrera, a partir de las 15 horas en la Plaza Mayor. La participación tiene un coste de 6 euros. Habrá varias categorías.
