Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Neves celebra una carrera contra el cáncer

As Neves celebra el próximo domingo, 19 de octubre, su tercera carrera solidaria contra el cáncer de mama. Las inscripciones se pueden hacer el mismo día de la carrera, a partir de las 15 horas en la Plaza Mayor. La participación tiene un coste de 6 euros. Habrá varias categorías.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents