Arte ponteareano en Zaragoza

La Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas ha llevado su arte floral a la festividad más importante de Aragón: las fiestas del Pilar de Zaragoza. Hasta allí se desplazó una delegación de 23 alfombristas ponteareanos, que elaboraron un tapiz floral por el que pasó la procesión de la Virgen del Pilar el propio Día de la Hispanidad.

La alfombra, tejida con materiales vegetales, ocupó la Plaza del Pilar y fue una de las grandes novedades de la fiesta, compartiendo protagonismo con la Ofrenda de Flores, que es el mayor atractivo de esta festividad. De hecho, la labor de los alfombristas ponteareanos también acaparó la atención de los medios de comunicación locales, que alabaron esta tradición con más de 200 años de historia.

El tapiz floral, de 8 metros de diámetro, comenzó a tejerse con la salida del sol, para lo que se emplearon mil claveles rojos, otros mil blancos, tuya, eucalipto y hortensias. Con forma de estrella, se representó en el centro a la Virgen y el niño. También destacaron dos franjas, una roja y otra amarilla, entrelazadas, en homenaje a la bandera de Aragón, así como el amarillo y el negro, que son los colores del club de fútbol de Zaragoza.

La alfombra floral. / Cedida

Fue la primera vez que la procesión del Pilar de Zaragoza transcurre por una alfombra de flores elaborada por la Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas, aunque la entidad ya lo intentó en 2019, cuando, también el 12 de octubre, realizaron su trabajo artesanal en una de las calles de Zaragoza por la que no pasó la procesión.

Esta vez, el arte efímero de los ponteareanos se realizó a los pies de la basílica de Nuestra Señora del Pilar, engalanando el paso de la talla labrada en plata de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, de Aragón, de la Hispanidad y de la Guardia Civil.