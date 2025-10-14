Arbo abre el concurso de diseño de carteles de la Fiesta de la Lamprea

Arbo ya ha abierto el plazo de presentación de propuestas para el concurso de carteles de la LXVI Fiesta de la Lamprea, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril de 2026. Como novedad, este año aumenta la cuantía, con tres premios en metálico de 1.000 euros para el ganador y un segundo y un tercero de 600 y 400 euros, respectivamente. El plazo está abierto hasta el próximo día 29 de diciembre.