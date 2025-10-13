El incendio que arrasó dos naves de Proyecto Gato en Gondomar fue intencionado
La protectora solicita ayuda para reponer los materiales y los alimentos que perdieron por las llamas y también para instalar cámaras de videovigilancia
M. C.
«Afortunadamente los gatos están bien, pero los daños materiales son importantes y el miedo sigue muy presente», aseguran desde Proyecto Gato, cuyas instalaciones situadas en Gondomar fueron pasto de las llamas el pasado miércoles. «Gracias a la rápida actuación de los bomberos se evitó una desgracia mayor».
Aún no se conoce el origen del fuego, que afectó de manera severa a dos de las tres naves de asociación, pero al parecer éste fue intencionado, así que la Guardia Civil y la Policía Judicial ya están investigando los hechos para hallar al o a los responsables del incendio.
Segundo incidente
Por su parte, Proyecto Gato ha pedido colaboración ciudadana para dar con los autores, al tiempo que solicitan donaciones para reponer todo lo que se ha perdido, en su mayoría, suministro para los animales, entre otras, cosas pienso, arena, latas de comida o material de limpieza. Una campaña en la que pretenden, además, recaudar fondos con el objetivo de instalar cámaras de videovigilancia y alarma en el perímetro del refugio, que ya fue asaltado hace unas semanas. Este incendio «provocado», que denuncian sería el segundo ataque, de ahí que teman que pueda haber un tercero.
En este sentido, los que quieran aportar su granito de arena pueden hacerlo en la plataforma de 'crowfounding' Coral, pensada «para ayudar a quienes ayudan». En este enlace, el refugio de Gondomar cuenta con una página de recaudación de fondos, que estos días ha añadido el nuevo objetivo (donaciones para reposición de material e instalación de cámaras), después de sufrir ese presunto ataque incendiario que puso en peligro la vida de más de 200 gatos.
