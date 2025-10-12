Último día para visitar el «Espazo Efémero» de artesanía en Gondomar

Gondomar acoge hoy la última jornada del proyecto «Espazos Efémeros», una iniciativa que nace con el objetivo de activar el comercio local, apoyar el emprendimiento y dar visibilidad a productores y artesanos locales.

La propuesta viene de la mano de cuatro grupos de desarrollo rural de Galicia, Asturias y Portugal, entre los que destaca como anfitrión la Asociación de Desarrollo Galicia Suroeste - Eu Rural.

Desde el viernes, un total de quince puestos de productores y artesanos locales se exponen en el espacio creado en la calle Elduayen de Gondomar.

Allí, los y las asistentes pueden comprar y ojear las diferentes casetas donde hay expuestos productos de artesanía, cerámica, joyería, moda, productos agroalimentarios o propuestas creativas a la vez que disfrutan de conciertos en directo y talleres.

En concreto, en la programación para el día de hoy , última jornada de la iniciativa, se enmarca un taller de apicultura con Meleiras do Suído y la creación de llaveros para niños con Isa y Lores artesanía, durante la mañana.

La sesión vermú estará amenizada por un concierto de Almaia, con Judith Almeida y Xan Campos, y la tarde continuará con un taller de cestería tradicional de hojas de maíz impartido por Esther Rodríguez. Por último, Ana Belén Jarrín realizará una demostración de prensado de flores.

La presidenta de Galicia Suroeste Eu Rural, Sandra González, destaca que «la propuesta fue acogida con mucha ilusión por productores y artesanos e incluso tenemos lista de espera para participar en futuras ediciones».