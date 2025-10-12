Tomiño reabrirá su Casa de la Cultura en primavera tras una reforma integral

Tomiño prevé reabrir las puertas de su Casa de la Cultura en primavera, tras entrar en la fase decisiva de transformación del inmueble. La instalación se convertirá así, en un espacio moderno, accesible y multifuncional, pensado para acoger la vida cultural.

La obra de mejora, puesta en marcha por el Concello de Tomiño, supone una inversión total de 1,3 millones de euros financiados con fondos de la Diputación de Pontevedra vinculados al programa PON2030.

En concreto, la reforma incluirá no solo la rehabilitación energética integral de la Casa de la Cultura, sino también la mejora y humanización del espacio público del entorno, que abarca desde la zona ante el edificio de Bienestar Social, a la calle República Arxentina y a la vía situada detrás de la Casa de la Cultura hasta el Centro de Día.

«Nuestro objetivo es que la Casa de la Cultura sea mucho más que un edificio: queremos crear un verdadero punto de encuentro para los vecinos y vecinas, un espacio abierto a la creación, a la participación y a la vida social», destaca la alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

La actuación contempla, además, la remodelación ya ejecutada en la calle República Arxentina, donde se creó un paseo peatonal y ciclista de cerca de 650 metros, conectando el entorno del IES Antón Alonso Ríos con los principales equipamientos de Seixo.