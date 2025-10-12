Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller de cestería en Chandebrito

La Asociación Chandebrito 1807 organiza un taller de cestería del 25 de octubre al 27 de diciembre durante ocho sábados consecutivos de 16.30 a 19.00. Las inscripciones, a través del correo chandebrito1807@gmail.com.

