Los Roteiros Ambientais de Redondela ofrecen dos propuestas

Los Roteiros Ambientais e Culturais de Redondela tendrán hoy dos salidas. La primera será por la vía verde de Chapela a las 10.00 horas, con un recorrido de 3,5 kilómetros en los que el guía contará a los asistentes la historia de las vías ferroviarias también realizará una interpretación ambiental de las especies vegetales que se encuentran a lo largo de la senda.

La segunda propuesta será una actividad de «orientaventura» en Cesantes, a las 17.00 horas, dirigida a un público infantil y familiar. Habrá juegos ambientales y de orientación con diferentes pruebas en las que aprenderán a reconocer la flora y la fauna de forma divertida. Se dirige a niños de 6 a 16 años en equipos y deberán estar acompañados por un adulto.