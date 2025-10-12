Redondela revive la Batalla de Rande
Un desfile de las tropas por las calles del centro urbano abre los actos de la conmemoración
Redondela volvió ayer a las armas para conmemorar una de las páginas más importantes de su historial: la Batalla de Rande. El célebre combate naval, que enfrentó el 23 de octubre de 1702 a las tropas angloholandesas e hispanofrancesas en la ría de Vigo, fue recordado con una recreación por las distintas calles del centro urbano de Redondela.
La representación fue un anticipo de lo que espera para el día grande de esta fiesta, que se celebra el próximo fin de semana en el entorno del museo Meirande, en el propio escenario de la batalla. La cita, como cada año, ofrecerá representaciones teatrales sobre el acontecimiento histórico, un mercadillo de artesanía, atracciones infantiles, distintos talleres de alfarería, escritura antigua, lacrado y acuñación de monedas, puestos de comida y una concentración de embarcaciones tradicionales.
Los viandantes que paseaban ayer por la tarde por el centro redondelano se sorprendieron con un desfile de soldados. Se trataba de las tropas anglo-holandesas e hispano-francesas para conmemorar la batalla, una representación en la que participan medio centenar de personas entre actores y figurantes que está organizada la Asociación Cultural e Deportiva de Rande, en colaboración con el Concello.
Finalmente la praza de la Casa da Torre se transformó en el escenario donde remató la representación, emplazando al público a que acuda los próximos días 18 y 19 a disfrutar de la fiesta en Rande. Una cita cultural que cuenta con el distintivo Q de calidad turística desde hace dos años.
