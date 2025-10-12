El PP reclama la anulación del préstamo de 3 millones para el alumbrado de Tui

El grupo municipal del PP de Tui solicita al gobierno local la anulación del préstamo de más de 3 millones de euros que le ha sido concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDEA) para la renovación del alumbrado público del rural a led. Asimismo, los populares avisan que están estudiando presentar alegaciones contra el crédito aprobado en pleno durante el periodo de exposición pública, ya que lo consideran «excesivamente gravoso para unas arcas municipales ya debilitadas».

El PP acusa al gobierno local de no aprovechar anteriores convocatorias de ayudas a fondo perdido, como hicieron otros concellos de la provincia, y elegir «la vía más fácil, la del préstamo, pero también la más costosa y perjudicial».

Como alternativa, el PP de Tui, que deja claro que apoya la modernización del alumbrado y las medidas de eficiencia energética, propone seguir el modelo de Empresa de Servicios Energéticos (ESE), que considera «un sistema mucho más eficiente y sin riesgos, que permite modernizar el alumbrado y el resto de instalaciones energéticas sin inversión directa ni incrementando la deuda».

Sobre este asunto cabe apuntar que el crédito aprobado en pleno por PSOE y BNG es una aplicación presupuestaria para, cuando se firme el préstamo con el IDAE, poder incorporar el dinero en el presupuesto municipal, por lo que el Concello de Tui no tendrá que adelantar ningún dinero, como, por error, publicamos anteriormente.