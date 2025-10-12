El Pan do Porriño llena de tradición y sabor la villa

Porriño disfrutó durante el día de ayer de su VII Feira do Pan do Porriño, donde el propio producto ocupó un lugar central a lo largo de la jornada. Durante la fiesta, hubo puestos de venta, talleres para niños y adultos y representaciones artísticas.

La jornada se inauguró en la plaza Arquitecto Antonio Palacios con un espectáculo marcado por la cultura y la memoria colectiva: la representación de la Regueifa de Voda, una antigua danza gallega que simboliza la unión y la celebración.

El baile fue representado por la Asociación Cultural Sadeo y contó con una gran protagonista, una bola de Pan do Porriño que portaba la bailadora en la cabeza durante el espectáculo.

Tras la actuación inaugural, el público pudo disfrutar de diferentes actividades, todas ellas relacionadas con el mundo del pan; además de poder comprar las bolas porriñesas en el puesto de venta de la Asociación de Panaderos de Porriño.

En cuanto a la programación, por un lado, tuvo lugar un showcooking con degustación de la mano de la cocinera Coque Fariña, que elaboró diferentes recetas a base de Pan do Porriño.

Al mediodía, cientos de personas disfrutaron de la tradicional feria y comida popular de pulpo y «porco ao espeto», que estuvo amenizada por el DJ Mus. Después, comenzó el turno de los más pequeños con el taller «Peque Pan» donde, vestidos con mandil y gorro de cocinero, aprendieron de una forma divertida el proceso de elaboración del pan.

Más tarde, los y las asistentes pudieron degustar diferentes productos con Denominación de Origen Galicia de la mano de Salomé Beiroa y Agacal. El punto final, y musical, fue puesto por el grupo La Patrulla, rematando así una jornada dedicada al producto gastronómico porriñés por excelencia.

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, garantizó que «queremos que esta feria siga creciendo y que cada vez más gente descubra el Pan do Porriño y todo lo que representa».