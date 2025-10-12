O Rosal celebra su Festa de Outono
O Rosal celebra hoy su Festa do Outono con motivo del día del Pilar con una programación variada. A las 11.00 horas abrirá su Feira de Produtos do Rosal y por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la tradicional demostración del trabajo de los cabaqueiros, precedida por el pregón de Manuel Lara Coira.
