Nigrán conmemora el Día del Cáncer de Mama Metastásico
Mañana lunes se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico y el Concello de Nigrán quiere aportar su grano de arena a la visibilización de esta dolencia que mata cada año a casi 7.000 mujeres en España con un acto. Será a las 20.00 ante el consistorio y consistirá en la lectura de un manifiesto a cargo de María Rouco, vecina de Priegue afectada por esta enfermedad.
