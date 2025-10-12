Las leyendas renacen en el Tripes

¿Quien era el francés Antoine y por qué vivió en Tui? Un grupo de más de cien personas pudieron saberlo en una nueva edición «Lendas ó solpor nos muíños do Tripes», y gracias a una caminata otoñal nocturna al lado del río tudense y con el Aloia de fondo.

Fuera un personaje inventado o real, las y los asistentes entraron de lleno en su historia interpretada por vecinos y vecinas de la zona, que reforzaba el potencial de los aquellos molinos pegados al río en épocas pasadas.

La Asociación de Muiñeiros do Río Tripes volvió organizar esta andaina nocturna en las que los y las participantes recorrieron parte del sendero , y en la que hubo elementos de ambientación y pequeñas piezas teatrales para dar vida a la historia del vecino llegado de París.

Para realizar el sendero la asociación dividió a las personas interesadas en tres grupos, que salieron del torreiro separados unos 25 minutos.

Tras caminar hasta el río, la «andaina nocturna» se inició por la zona habitual de las rutas del Tripes. Dejando atrás los primeros molinos, los caminantes asistieron a la primera representación. La escena de la muerte de Antoine sirvió para revelar algo sobre quién era el personaje rodeado de un halo de misterio. La siguiente escena estaba casi medio kilómetro río arriba. Allí, otro personaje intentaba hacerse pasar por el fallecido para quedarse con su molino. La siguiente escena no necesitó ni siquiera detenerse, en un molino se jugaba una partida de cartas nocturna mientras el grano se molía. Más adelante la caminata se detuvo de nuevo para observar el diálogo entre cuatro jornaleros que limpiaban la «levada» y finalmente, al final del recorrido, el público se encontró con una escena retrospectiva en el que el propio Antoine desveló su misterio

El recorrido tuvo una duración estimada de dos horas, finalizando con un chocolate con roscón, y castañas y vino nuevo del país para las personas asistentes. Además hubo un concierto del grupo Rayanos, de nuevas promesas tudenses, interpretando música pop.