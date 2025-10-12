Gael Fernández, campeón de España alevín de patinaje
Nuevo éxito del Club Patinaxe Artística (CPA) Gondomar. Uno de sus integrantes, Gael Fernández Fernández, se ha proclamado campeón de España alevín en modalidad libre en la competición disputada desde el jueves hasta ayer en San Vicenç de Montalt (Barcelona). El patinador ofreció una brillante actuación al ritmo de la banda sonora de «Los Miserables» que le otorgó el oro con una puntuación de 44,42 puntos y que lo convierte en una gran promesa del patinaje artístico español.
