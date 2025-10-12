Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de la Hispanidad con Gardel en Baiona

Concello de Baiona y Diputación, en colaboración con el Consulado de Argentina en Galicia, organizan los actos del Día de la Hispanidad en el monumento Encuentro entre dos Mundos desde las 18.00. Tras las intervenciones institucionales, habrá un concierto homenaje a Carlos Gardel con motivo del 90 aniversario de su muerte.

