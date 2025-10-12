Curso gratuito de resinación de pinos gallegos en Toutón
Mondariz
El GDR Terra e Auga organiza en la parroquia de Toutón, en Mondariz, un curso de resinación de pinos gallegos, una práctica forestal sostenible para la extracción de la resina de los árboles.
La formación se desarrollará del 20 al 24 de octubre, en horario de 16 a 20 horas, con un total de 20 horas lectivas de carácter teórico-práctico.
Las plazas son limitadas, concretamente hay 15 en total, y la inscripción es gratuita y puede formalizarse a través del teléfono 986 66 33 29 o en gdr@gdrterraeauga.gal .
El curso se enmarca en la intervención Leader del PEPAC 2023-2027.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia