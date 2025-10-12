Curso gratuito de resinación de pinos gallegos en Toutón

El GDR Terra e Auga organiza en la parroquia de Toutón, en Mondariz, un curso de resinación de pinos gallegos, una práctica forestal sostenible para la extracción de la resina de los árboles.

La formación se desarrollará del 20 al 24 de octubre, en horario de 16 a 20 horas, con un total de 20 horas lectivas de carácter teórico-práctico.

Las plazas son limitadas, concretamente hay 15 en total, y la inscripción es gratuita y puede formalizarse a través del teléfono 986 66 33 29 o en gdr@gdrterraeauga.gal .

El curso se enmarca en la intervención Leader del PEPAC 2023-2027.