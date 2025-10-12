Las cuentas de 2024 permiten a Arévalo presentar un presupuesto histórico

La maquinaria del Concello de Mos para elaborar los presupuestos de 2026 está en marcha y la alcaldesa, Nidia Arévalo, tiene margen para presentar a la Corporación unas cuentas históricas que sobrepasen los 15 millones de 2025 «sin perder la senda de estabilidad, confianza y crecimiento para el municipio», según manifestó la regidora a Faro.

La liquidación de 2024, aprobada en el último pleno, dejó un resultado positivo de más de dos millones por primera vez en más de una década.

Para la alcaldesa el resultado confirma «el rigor y la solvencia de la gestión municipal».

Capacidad de inversión

El resultado del ejercicio 2024 deja el campo abierto para aumentar la capacidad de inversión tras lograr 2.098.652,84 euros, el cumplimiento de la regla de gasto con +1.456.961,69 euros y un remanente de tesorería positivo de 1.043.448,00 euros. Se logra además una estabilidad presupuestaria positiva de 4.634.729,08 euros, frente al resultado negativo de 2023, de menos 873.504,77 euros.

De todos los datos de la liquidación mostrada a la Corporación en el último pleno, destaca el estado de la deuda que sigue en descenso, situada ahora en el 16,38 %, muy lejos del 110 % permitido por ley, lo que deja al gobierno local margen de endeudamiento.

«Estas cuentas son una foto fija de nuestra gestión impecable, de la que estamos profundamente orgullosos. Estos resultados no llegan por casualidad, sino gracias a un trabajo constante, serio y responsable, siempre pensando en el bienestar del vecindario de Mos», afirma la regidora que aseguró que «somos capaces de gestionar con eficiencia, reduciendo deuda y manteniendo las cuentas en positivo año tras año».

Añade la regidora que el remanente de 2024 fe destinado íntegramente a amortizar préstamos, tal y como obliga la ley: El del alcantarillado de Tameiga y el restante a un crédito de 2012 para el pago a proveedores.