A Cañiza estrena el nuevo sistema de geotermia del Ayuntamiento

La Casa Consistorial de A Cañiza puso en marcha el recientemente instalado sistema de geotermia, que ya está en pleno funcionamiento.

«Este cambio», asegura el alcalde de A Cañiza, Luís Piña, «supondrá un importante avance en la eficiencia energética del edificio así como un paso adelante de cara a un Concello más sostenible y respetuoso con el medio ambiente».

El nuevo sistema permitirá reducir los consumos energéticos, las emisiones contaminantes y los costes de mantenimiento. La obra supuso una inversión total de más de 220.000 euros, financiada en un 85% por el IDAE y un 7% por la Diputación. Siendo aportado por el Concello el 7% restante.

El regidor local destacó que «la implantación de la geotermia supone dar un paso decidido hacia la modernización de las instalaciones municipales, aprovechando tecnologías limpias y reduciendo el gasto ».

Los datos del consumo actual del sistema de geotermia se podrán consultar en el portal de transparencia de la página web del Concello.