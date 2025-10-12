Arranca en Gondomar el ciclo de teatro otoñal con «Neura»

El ya tradicional programa Teatro de Outono regresa a Gondomar con tres propuestas escénicas de calidad con el objetivo de dinamizar la actividad social y cultural del municipio. Las funciones tendrán lugar en el auditorio Lois Tobío, todas ellas a las 19.00 horas. La primera, esta tarde, será «Neura» una comedia «neurótico-festiva» a cargo de Stephy Llaryora y Sergio Macías dirigida a mayores de 12 años.

El día 26 de octubre llegará el espectáculo familiar «Máxico Deluxe», del mago Cayetano Lledó. El 23 de noviembre será el turno de «Iribarne», una producción del Centro Dramático Nacional y ButacaZero.