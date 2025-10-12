Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abanca y Caixabank apoyan al comercio de Baiona

La Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (Aceba) ha firmado sendos convenios con Abanca y Caixabank por los que las entidades bancarias ofrecen productos y servicios ventajosos para el comercio local.

