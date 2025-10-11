Tui prepara su concurso de pintura al aire libre

Las calles de Tui se convertirán en un taller artístico al aire libre con la celebración de la décima edición del concurso de pintura Pinta Tui el domingo 26 de octubre. El certamen contempla tres categorías: mayores de 18 años, personas con edades entre los 12 y los 17 años y menores de 11 años; así como diferentes premios.

Las personas interesadas en participar tienen hasta el 25 de octubre para inscribirse, presencialmente en la Oficina de Turismo o a través de los correos turismo@tui.gal, efectostui@hotmail.com o acitui@acitui.es. Las bases se pueden consultar en tui.gal, siendo condición indispensable plasmar cualquier paisaje o motivo relacionado con Tui.

Los premios en las categorías de adultos serán 1.000, 750, 500, 300, 200 y 100 euros para los seis primeros clasificados. Para las categorías infantiles los premios serán materiales.