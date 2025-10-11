Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redondela inicia los actos para conmemorar la Batalla de Rande

Las calles del centro urbano de Redondela acogen hoy la primera jornada de la conmemoración de la Batalla de Rande, el célebre combate naval que enfrentó en 1702 a las tropas angloholandesas e hispanofrancesas en la ría de Vigo. Los actos arrancan a las 18.30 horas con el desfile de las tropas combatientes por la localidad hasta rematar en la Praza da Torre con una representación.

