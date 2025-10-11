Un proyecto piloto busca eliminar la planta que invade el río Miño

La Xunta ha puesto en marcha un proyecto piloto en Tui para la retirada de la elodea o Egeria densa, una especie tropical de agua dulce que desde hace cinco años está poniendo en peligro el ecosistema del río Miño, pues forma masas tupidas que impiden el desarrollo de las especies autóctonas, tanto vegetales como animales, y también dificulta el tránsito de embarcaciones.

La Consellería de Medio Rural e Cambio Climático ha iniciado una actuaciones pionera en la playa fluvial de Areeiros, en Guillarei, que incluye el uso de maquinaria. En concreto, a través de una retroexcavadora flotante y de un cazo de ocho metros de alcance, está retirando esta planta exótica, que se está depositando en unos contenedores. El material recogido se acumulará en una zona de la playa protegida con una malla, de manera que se pueda filtrar el agua y solo se lleven al gestor autorizado los restos de la planta. Complementariamente, se hará un seguimiento con imágenes aéreas y subacuáticas antes, durante y después de los trabajos.

Esta acción, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea Next Generation, forma parte de las actividades de conservación y mejora de los ecosistemas marinos y sus entornos que la consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático está llevando a cabo en distintas zonas de especial conservación de la comunidad autónoma.

La previsión es que los resultados de esta actuación permitan desarrollar, en colaboración con Portugal, un proyecto de mayor desembocadura en la cuenca del Miño, colonizada por esta planta exótica, así como servir de modelo para actuar en otras zonas geográficas de Galicia.