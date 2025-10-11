Porriño ensalza hoy su tradición y gastronomía en la Feira do Pan

Las calles de la villa del Louro acogen durante el día de hoy la VII Feira do Pan do Porriño, una jornada de exaltación del producto gastronómico local.

La inauguración correrá a cargo de la Asociación Cultural Sadeo, que realizará una actuación de música y baile tradicional. La celebración continuará durante todo el día con showcooking, la comida popular de pulpo y «porco ao espeto», taller de elaboración de pan para niños y niñas y degustaciones de la mano de Salomé Beiroa. La nota final la pondrá el grupo La Patrulla.

Durante todo el día, habrá un puesto de venta de bola de Pan do Porriño.