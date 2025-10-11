Porriño ensalza hoy su tradición y gastronomía en la Feira do Pan
Porriño
Las calles de la villa del Louro acogen durante el día de hoy la VII Feira do Pan do Porriño, una jornada de exaltación del producto gastronómico local.
La inauguración correrá a cargo de la Asociación Cultural Sadeo, que realizará una actuación de música y baile tradicional. La celebración continuará durante todo el día con showcooking, la comida popular de pulpo y «porco ao espeto», taller de elaboración de pan para niños y niñas y degustaciones de la mano de Salomé Beiroa. La nota final la pondrá el grupo La Patrulla.
Durante todo el día, habrá un puesto de venta de bola de Pan do Porriño.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»