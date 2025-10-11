Piden 8 años para un hombre por apuñalar a otro en el Carnaval de Verano

Un hombre se enfrentará el próximo martes a una petición fiscal de ocho años de prisión acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por haber apuñalado a otro en el Carnaval de Verano de Redondela el 25 de agosto de 2024.

El juicio está previsto a las 10.15 horas en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y el acusado se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, desde el 27 de agosto de 2024.

Además de los ocho años de reclusión, el Ministerio Público pide que no pueda estar a menos de 500 metros la víctima ni comunicarse con ella durante 10 años.

Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 25 de agosto de 2024 cuando el procesado, que se encontraba con unos amigos en las fiestas del Carnaval de Verano redondelano, se dirigió hacia las 00.30 horas al Paseo da Xunqueira y se abalanzó sobre la víctima con el «ánimo de acabar con su vida».

Así, le propinó golpes en el rostro y en distintas partes del cuerpo y le asestó varias puñaladas con un cuchillo de 11 centímetros de hoja.

La víctima necesitó atención médica urgente para salvar su vida. Sufrió dos heridas incisas en la pared torácica izquierda y presentó distintas dolencias y también laceraciones pulmonares que requirieron de tratamiento médico y quirúrgico.

Precisó de 43 días para su curación y el ataque le dejó cuatro cicatrices hiperpigmentadas.

Indemnización

Por esas heridas, y secuelas, el fiscal solicita para la víctima una indemnización de 10.480,54 euros.

Además, reclama que el acusado abone al Servizo Galego de Saúde en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos derivados de la asistencia sanitaria que hubo que prestar al agredido.