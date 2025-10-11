La orquesta Los Magos y el grupo Arena actúan en Chapela
Una verbena con la orquesta Los Magos y el trío Arena inicia esta noche las fiestas de Chapela en honor a San Fausto, que mañana vive su día grande. La jornada dominical arranca a las 12.30 con una misa solemne cantada por la coral O Piñeiral seguida de procesión. A las 13.30 actuarán los grupos Airiños de San Simón y Anaquiños de Chapela, antes de la comida popular de carne ó caldeiro. A las 19.00 actuará el grupo América y el trío Tic Toc.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»