La orquesta Los Magos y el grupo Arena actúan en Chapela

Una verbena con la orquesta Los Magos y el trío Arena inicia esta noche las fiestas de Chapela en honor a San Fausto, que mañana vive su día grande. La jornada dominical arranca a las 12.30 con una misa solemne cantada por la coral O Piñeiral seguida de procesión. A las 13.30 actuarán los grupos Airiños de San Simón y Anaquiños de Chapela, antes de la comida popular de carne ó caldeiro. A las 19.00 actuará el grupo América y el trío Tic Toc.