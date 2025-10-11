Noche de humor y teatro en Mondariz
El auditorio municipal de Mondariz acoge hoy la representación teatral «De algo hai que morrer», una obra que reflexiona, a través del humor, el tema de la muerte. Está recomendado a personas mayores de 14 años. Comenzará a las 22.00 y la entrada es gratuita.
