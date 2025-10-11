Memoria del orfanato de Panxón 50 años después

«Aquel 4 de noviembre de 1975 entramos por la tarde. Yo fui uno de los primeros en llegar y pude elegir una cama de arriba de una de tantas literas en las que dormíamos. Al día siguiente tuvimos clases sentados en el suelo porque no había mesas ni sillas. Llegaron unos días después en un camión grande». Son recuerdos de Enrique Fernández Álvarez, portavoz de la comisión de exalumnos del Colegio Panxón ISM (Instituto Social de la Marina), el centro estatal laico que acogió a los huérfanos que desde 1948 y hasta entonces atendía el religioso del Apostolado del Mar.

El mismo día, cincuenta años después, dará comienzo un programa de actos conmemorativos que organiza un grupo de internos en aquella residencia con una misa funeral en recuerdo de los fallecidos que tuvieron algo que ver con aquella institución. Será a las 18.30 horas en el Templo Votivo.

Integrantes de la comisión de exalumnos que organizan los actos, con el libro conmemorativo. / Jose Lores

La celebración del aniversario que preparan los protagonistas de aquella historia va mucho más allá, tal y como explica Fernández. La comisión «50A-Panxón» está a punto de publicar un libro titulado «Crónicas de una transición escolar», un trabajo de más de 300 páginas que él mismo ha elaborado y que recoge toda la historia de aquel colegio, desde que nació en la cabeza del genial arquitecto Antonio Palacios dentro del conjunto arquitectónico del Templo Votivo del Mar hasta su cierre ya en los noventa.

Sus fuentes de documentación han sido la revista «Axiordo» que editaba el centro y el extenso archivo que legó Jesús Aramburu, director del hospicio religioso primero y profesor de religión ya en la etapa laica.

Alumnos del centro. / Cedida

Un tesoro compuesto por miles de imágenes, fichas escolares y todo tipo de documentos que nutrirá también la exposición fotográfica que prevén inaugurar el 23 de enero de 2026, día en que presentarán oficialmente el libro y también un documental.

La muestra contará con 65 paneles que enseñarán al público más de 250 fotos de aquella etapa. El vídeo también está en marcha, aunque ya se puede disfrutar de algún adelanto audiovisual a través del canal de YouTube llamado «Jefe de Día», como se conocía en el colegio a los alumnos que por turnos dedicaban una jornada a labores de portería/conserjería.

Serán momentos para recordar las luces y sombras que los cientos de niños y niñas que pasaron por aquel centro vivieron aquellos años. Las conmemoraciones finalizarán con una comida de confraternidad el 11 de julio. Los asistentes participarán a continuación en la tradicional Ofrenda del Mar de Panxón.