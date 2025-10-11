El gobierno ponteareano se reafirma en la no municipalización del SAF

El gobierno local de Ponteareas ofreció ayer una rueda de prensa para explicar el estado actual de las negociaciones sobre la huelga indefinida del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que cumple dos semanas con un seguimiento actual del 43%, frente al 60% inicial.

El concejal de Hacienda, Francisco Jesús Represas, explicó que el jueves se produjo una segunda reunión del comité de huelga y, a pesar de que la mayoría de cuestiones que reclamaban las trabajadoras ya están resueltas, la CIG mantiene que, sin la municipalización del servicio, no se desconvocará la huelga, algo que el gobierno local no está dispuesto a aceptar.

Según Represas, el Concello corrigió varias de las carencias que demandaban las auxiliares del SAF, algo que desde la central sindical no ven con buenos ojos, pues consideran que tiene que ser la empresa adjudicataria, Óbolo, quien asuma esa responsabilidad. En este sentido, el edil de Hacienda indicó que para el gobierno local «lo primero es solucionar el problema y luego buscar responsabilidades».

Así, el Concello procederá a abrir un expediente sancionador a la empresa y reclamarle la inversión asumida por las arcas municipales para corregir las deficiencias del servicio, que se calculan en algo menos de 10.000 euros.

Por otro lado, el portavoz del gobierno local explicó que se abrieron ocho expedientes disciplinarios a las trabajadoras por no cumplir los servicios mínimos, que los técnicos municipales establecieron en 45 minutos, lo que equivale a un 20% de la totalidad del servicio. «No vamos a consentir que quede ningún usuario sin atender; no tienen la culpa de esta situación», destacó Represas, apuntando también que esta cuestión fue objeto de denuncia por parte de la CIG ante Inspección de Trabajo y ante el juzgado, al entender que se vulneraba el derecho a huelga de las trabajadoras.

La denuncia solo está pendiente de la resolución judicial, al no haber detectado ninguna irregularidad Inspección de Trabajo, según informó el concejal de Hacienda, respondiendo también a la prensa que el Concello solo recibió dos quejas formales de usuarios del SAF, siendo esta la huelga con menos reclamaciones al respecto.

Pleno extraordinario

El gobierno ponteareano también adelantó que el próximo martes celebrará un pleno extraordinario para abordar tres puntos: la aceptación de la baja voluntaria de la empresa concesionaria, si esta la solicita; el inicio de un expediente sancionador si procede; y la contratación de una nueva empresa si Óbolo renuncia. En ningún caso se planea la municipalización del SAF, que es lo que reclama la CIG.

En este sentido, tanto el concejal de Hacienda como la alcaldesa, Nava Castro, denuncian la «manipulación absoluta del sindicato de manera politizada, a través del BNG y Ponteareas en Común». Además, la regidora recuerda que «durante años el SAF estuvo marcado por la precariedad e incumplimientos contractuales. Los otros grupos tuvieron la oportunidad durante años de hacer algo, pero el único gobierno que mejoró este contrato fue el nuestro».