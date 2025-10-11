El GDR impulsa una residencia artística para músicos emergentes en Ponteareas

Ponteareas se convertirá en el epicentro de la música con la Residencia Creativa Musical Interritmos-Raíces Vivas, un encuentro que tendrá lugar del 21 al 24 de octubre en la residencia de artistas municipal de Ponteareas, Artistea.

En esta ocasión, el proyecto está impulsado por el GDR Terra e Auga, junto a otros 10 GDR gallegos, la fundación Paideia Galiza, la fundación Paco de Lucía y promovido por la iniciativa de cooperación Leader Interritmos-Raíces Vivas. A mayores, cuenta con la colaboración del Concello de Ponteareas.

Durante cuatro días, artistas emergentes convivirán con diferentes referentes de la música y la danza para explorar el diálogo entre la música tradicional gallega y el flamenco.

El objetivo de la iniciativa es «acompañar e impulsar a artistas musicales, promoviendo la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y fomentando la profesionalización a través del intercambio con referentes de la música y de la danza», tal y como explican desde la organización.

El programa cuenta con la participación de diferentes profesionales del sector como Patricia Hermida, Xurxo Fernandes, Sarayma, Lucía Sánchez o Sabela Maneiro.

La residencia se celebrará en ArtisTea, un espacio creado para esta finalidad en Ponteareas, y será la primera residencia celebrada allí no promovida desde el propio Concello.

El proyecto de esta pionera residencia nació con la vocación de ofrecer un lugar de creación, convivencia y experimentación para artistas de diferentes disciplinas. Desde su puesta en marcha, ArtisTea ha acogido tres residencias diferentes.

Inscripción

En concreto, la participación en Residencia Creativa Musical Interritmos-Raíces Vivas es de carácter gratuito, incluyendo alojamiento y manutención. El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de octubre a las 12.00 horas y la selección de participantes correrá a cargo de una comisión especializada que evaluará todas las candidaturas recibidas.