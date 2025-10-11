Especialistas de 20 países se interesan por el modelo energético de O Rosal

O Rosal se convirtió en los últimos días en el centro europeo de la transición energética rural. Especialistas procedentes de 20 países visitaron el municipio para conocer de primera mano el modelo rosaleiro en el camino de la implantación de comunidades energéticas, un ejemplo de compromiso local, innovación social y sostenibilidad que está inspirando iniciativas por toda Europa.

La visita se enmarca en la conferencia europea «Comunidades energéticas rurales: tendiendo puentes entre la acción local y la transición hacia las energías limpias», organizada por el consorcio del proyecto europeo EC4RURAL, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, lidereado por la Universidad de Vigo y en el que participa O Rosal. El encuentro permitió crear sinergias, intercambiar experiencias y fortalecer nuevas redes de colaboración entre representantes de comunidades energéticas, grupos de acción local, personal investigador, asociaciones y autoridades públicas.