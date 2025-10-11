El ecoparque empresarial de Soutomaior albergará 50 firmas

Soutomaior ha adjudicado el proyecto de redacción del futuro ecoparque empresarial de A Montesiña a la empresa Otima, dirigida por el prestigioso arquitecto y ex gerente de Urbanismo en Vigo, Xavier Rivas. Se trata de un de los proyectos más ambiciosos del gobierno local de Soutomaior, una actuación que nace con el objetivo de transformar la economía local dándole soporte a las empresas y cubriendo una alta demanda de suelo industrial.

La zona de A Montesiña, área de transición entre Arcade y Soutomaior, se convertirá en un área urbanizada con este proyecto cn capacidad para más de 50 empresas. El alcalde, Manu Lourenzo, destaca la alta demanda desde el momento que se anunció este polígono, ya que el Concello está recibiendo ofertas de muchas empresas interesadas en ubicarse.

Bonificaciones a empresas

El proyecto cuenta ya con la autorización ambiental de la Xunta y el pleno aprobó en la última sesión una batería de beneficios fiscales para todas aquellas empresas que se asienten en el municipio con importantes bonificaciones en los distintos impuestos: IBI, IAE e ICIO.

Lourenzo señala que «con esta adxudicación Soutomaior da un paso de xigante no proxecto do ecoparque empresarial, significa que non hai volta atrás e que este ecoparque será unha realidade antes que despois. Estamos a falar dunha das actuacións máis importantes para o Concello das últimas décadas, un proxecto que contará cunha infraestrutura moderna e ecolóxica».

Por último, el regidor pone de manifiesto que este recinto empresarial, que se va a desarrollar por cooperación, «axudará a vertebrar as dúas parroquias de Soutomaior, servindo de ponte entre elas e revalorizará o concello», concluye.