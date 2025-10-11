La Diputación de Pontevedra destina 7,2 millones a «A cidade dos 15 minutos» del Val Miñor
Sendas peatonales y ciclistas y alquiler de bicicletas centran el proyecto de movilidad
Creación de nuevas sendas peatonales y ciclistas, la regeneración de A Foz, una red de alquiler de bicicletas, la reforma de las plazas de abastos de Gondomar y Baiona, dotación de equipamientos culturales y la humanización de calles en los concellos de Baiona, Nigrán y Gondomar. Todo ello pretende el proyecto «A cidade dos 15 minutos» que la Diputación de Pontevedra impulsa en colaboración con los tres gobiernos municipales del Val Miñor con un presupuesto de 7,2 millones de euros, 4,4 de ellos procedentes de fondos europeos.
Acompañado de los tres alcaldes miñoranos, el presidente del organismo provincial, Luis López, presentó ayer la iniciativa que mejorará la interconexión entre los tres municipios de la comarca en base a cinco pilares: la movilidad, el cuidado ambiental, el patrimonio cultural, los equipamientos y los espacios públicos. «Este é un trunfo colectivo, deixando a un lado as loitas partidistas», destacó López.
