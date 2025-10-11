Avanza la humanización de Pereiras-Tameiga en Mos
La obra contempla una inversión de 1,5 millones de euros | Abarca un tramo de 1.400 metros
El proyecto de humanización de la carretera Pereiras-Tameiga, en Mos, da un paso hacia adelante. La junta de gobierno local del Concello de Mos aprobó ayer la concesión de la licencia para las obras de dicho proyecto; un paso clave que permitirá avanzar hacia la licitación y ejecución de la actuación.
La intervención contempla una inversión global de 1,5 millones de euros y abarca un tramo de más de 1.400 metros, concretamente desde el Camiño da Laxiña hasta el núcleo de Candosa, atravesando las parroquias de Tameiga y Sanguiñeda.
«El objetivo de la actuación», según informa el gobierno local, «es mejorar la seguridad viaria y la movilidad peatonal, convirtiendo una carretera estrecha e insegura en un itinerario accesible, funcional y sostenible, diseñado bajo criterios de humanización y accesibilidad universal».
La obra está financiada gracias al convenio de colaboración firmado entre el Concello de Mos y la Diputación Provincial de Pontevedra, por el que el organismo provincial aporta 1,2 millones de euros.
El plazo de ejecución previsto es de 12 meses desde el inicio de las obras y el proyecto incluye, además, medidas de eficiencia energética enfocadas a la iluminación led pública y la mejora ambiental.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»