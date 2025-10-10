Vecinos del Conjunto Histórico de Tui temen que las obras los incomuniquen

La caída de una cornisa del Teatro Principal de Tui hace un mes ha movilizado a los vecinos y vecinas del Conjunto Histórico, preocupados tanto por el riesgo de derrumbe de varios inmuebles en ruinas en este ámbito, como por la incomunicación de los propios residentes en el casco viejo a raíz de las obras proyectadas por el Concello. Por estos y otros asuntos, 66 vecinos y vecinas presentaron por registro de entrada en el Concello una solicitud de reunión urgente con el alcalde y los técnicos de Urbanismo, la cual, ambas partes acordaron celebrar el próximo martes, a las 20.30 horas en el aula de la UNED.

Actualmente está cortado el tráfico de vehículos en la Plaza de Frómista, por eso, cuando ayer los residentes se encontraron con el inicio de las obras en la Plaza de la Estrella, en el otro extremo de la calle Cuenca, solicitaron la paralización de las mismas por miedo a quedar incomunicados. «Esta situación nos dejaría, a varias decenas de vecinos, sin posibilidad de salir o entrar en coche, y en caso de incendio o enfermedad de cualquier residente o visitante dentro de esas calles, sería imposible el acceso de vehículos de bomberos, policía o ambulancias», advertían ya en la carta enviada al alcalde.

Por su parte, el regidor, Enrique Cabaleiro, aclara que «no vamos a incomunicar el casco histórico; las obras serán graduales y la circulación ni se va a cortar ni se va a limitar». En este sentido, el alcalde explicó ayer in situ a los vecinos que las obras de apuntalamiento del Teatro Principal comenzarán el próximo lunes, y hasta que estas no terminen no se iniciarán las de reforma de las plazas del Conjunto Histórico. Además, indicó que las obras del teatro durarán 10 días, pero al cuarto día ya se podrá abrir la calle al tráfico rodado.

Aunque ayer dieron comienzo las obras en la Plaza de la Estrella, estas corresponden a las catas arqueológicas previas. Además, el Concello tiene previsto reformar las plazas del Placer, Frómista y Armada, que se financiarán con fondos Next Generation de la Unión Europea. En este sentido, el vecindario solicita el mantenimiento de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como de carga y descarga; a la vez que reclaman que se prime la funcionalidad y comodidad para las personas residentes en el casco viejo al diseño.

Tres derrumbes en tres años

La otra gran preocupación de los vecinos y vecinas del casco viejo es el riesgo de derrumbe de varios inmuebles en ruinas. «En los tres últimos años ha habido tres derrumbes parciales en zonas transitadas habitualmente por vecinos de la calle Cuenca, así como por peregrinos del Camino de Santiago y turistas. El tiempo de lluvias fuertes y viento se acerca y no queremos lamentar ninguna desgracia personal», advierten.

Sobre ello, el alcalde indica que esto es un problema endémico y que por eso el gobierno municipal elaboró y aprobó una ordenanza reguladora de conservación y rehabilitación de edificios y registro de solares, concebida precisamente para frenar el deterioro del Conjunto Histórico tudense.