Tomiño ofrece dos propuestas de cine

Tomiño ofrece dos proyecciones de cine este fin de semana. El sábado, a las 21 horas, con la comedia gallega «+Cuñados»; y el domingo, a las 17.30 horas, con «Garfield, la película» Ambas citas serán en el Auditorio Municipal con entrada gratuita para todos los públicos.

