Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvaterra amplía su fondo bibliográfico en gallego

D. P.

Salvaterra de Miño

La Biblioteca Municipal de Salvaterra ha ampliado su fondo bibliográfico con la incorporación de cien nuevos libros en lengua gallega, gracias a una subvención de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, concedida en el marco de una línea de ayudas para la adquisición de novedades editoriales en gallego destinadas a bibliotecas públicas.

El importe de la subvención ascendió a 1.550 euros, lo que permitió adquirir obras de diferentes temáticas y destinadas a todas las edades, desde literatura infantil y juvenil hasta narrativa contemporánea.

La selección se realizó atendiendo las demandas de los usuarios y usuarias de la biblioteca, así como las necesidades detectadas en el catálogo existente, con el objetivo de ofrecer un fondo actualizado, diverso y de calidad, que contribuya a la promoción de la lectura en gallego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents