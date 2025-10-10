Salvaterra amplía su fondo bibliográfico en gallego

La Biblioteca Municipal de Salvaterra ha ampliado su fondo bibliográfico con la incorporación de cien nuevos libros en lengua gallega, gracias a una subvención de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, concedida en el marco de una línea de ayudas para la adquisición de novedades editoriales en gallego destinadas a bibliotecas públicas.

El importe de la subvención ascendió a 1.550 euros, lo que permitió adquirir obras de diferentes temáticas y destinadas a todas las edades, desde literatura infantil y juvenil hasta narrativa contemporánea.

La selección se realizó atendiendo las demandas de los usuarios y usuarias de la biblioteca, así como las necesidades detectadas en el catálogo existente, con el objetivo de ofrecer un fondo actualizado, diverso y de calidad, que contribuya a la promoción de la lectura en gallego.